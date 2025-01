01.01.2025, Chan Junis: Ein behelfsmäßiges Zeltlager für vertriebene Palästinenser in der Gegend von Al-Mawasi im Gazastreifen. (Abed Rahim Khatib / dpa)

Inzwischen seien viele dieser Gebäude so zerstört, dass man sie überhaupt nicht nutzen könne. Viele Menschen würden Unterkünfte nutzen, die er nicht einmal als Zelte bezeichnen würde - und das bei Tiefsttemperaturen von teils null Grad und Regen.

"Weltgemeinschaft kann helfen"

Der Geschäftsführer der Hilfsorganisation betonte, die Weltgemeinschaft sei auch in der Lage, zu helfen. So halte seine Organisation beispielsweise zwei Entsalzungsanlagen bereit, die direkt eingesetzt werden könnten - man habe derzeit aber keine Möglichkeit, sie in den Gazastreifen zu bringen. Auch sei ein Waffenstillstand dringend nötig, um die Situation zu verbessern.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.