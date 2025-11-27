Bundesregierung

Generalsekretär Klose-Zuber erklärte, die geplante Auflösung der Abteilung für Krisenprävention, Stabilisierung, Friedensförderung und Humanitäre Hilfe überrasche sehr. Über Jahre habe diese Struktur verlässliche, schnelle und prinzipienorientierte Unterstützung ermöglicht. Dass sie nun zerschlagen werden solle, berge das Risiko von Kompetenzverlust und Verzögerungen. Menschen in Krisen könnten genau das nicht verkraften.
Bundesaußenminister Wadephul, CDU, hat eine umfassende Umstrukturierung seines Hauses bis zum Sommer angestoßen. Den Angaben zufolge werden Länderabteilungen neu zugeschnitten und sicherheitspolitische Kompetenzen gebündelt. Zudem sollen die Veränderungen Kosten und Personal einsparen.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.