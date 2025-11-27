Bundesregierung

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Bundesaußenminister Wadephul, CDU, hat eine umfassende Umstrukturierung seines Hauses bis zum Sommer angestoßen. Den Angaben zufolge werden Länderabteilungen neu zugeschnitten und sicherheitspolitische Kompetenzen gebündelt. Zudem sollen die Veränderungen Kosten und Personal einsparen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.