Das Rettungsschiff "Ocean Viking" der Organisation SOS Méditerranée (Archivbild) (IMAGO / Le Pictorium / IMAGO / Michael Bunel / Le Pictorium)

Der Angriff auf die "Ocean Viking" habe rund 40 Seemeilen nördlich der libyschen Küste stattgefunden und etwa 20 Minuten gedauert, teilten die Seenotretter mit. Während des Beschusses sollen sich 87 Schiffbrüchige an Bord befunden haben. Auch wenn niemand verletzt worden sei, handele sich um eine ungeheuerliche und inakzeptable Tat, erklärte die Hilfsorganisation. Die Küstenwache wies die Darstellung zurück. Es habe sich um Warnschüssen gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.