Vereinte Nationen

Durch Hilfsgelderkürzungen können viele Frauen und Mädchen nicht mehr unterstützt werden (Archivbild). (picture-alliance / dpa / epa Kim Ludbrook)

Das geht aus einem Bericht der UNO-Frauenorganisation "UN Women" hervor. Jeder Dollar, der entzogen werde, fehle den Überlebenden konfliktbedingter sexualisierter Gewalt, vertriebenen Müttern und Mädchen, heißt es in dem Bericht. Fast neun von zehn Organisationen berichteten demnach, den Hilfsbedarf nicht mehr decken zu können. Zugleich steige die Nachfrage nach ihren Angeboten.

Die Ausgaben für die Entwicklungshilfe sind laut Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Jahr 2025 um fast ein Viertel gesunken - der stärkste je verzeichnete Rückgang binnen eines Jahres. Haupttreiber ist demnach der weitgehende Rückzug der USA aus der internationalen Entwicklungshilfe.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.