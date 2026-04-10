Drei Jahre Bürgerkrieg

Millionen Sudanesinnen und Sudanesen sind von den Kämpfen vertrieben worden (Archivbild) (Marwan Mohammed / NRC via AP / dpa / Marwan Mohammed)

Die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Pruin, forderte eine internationale Kraftanstrengung. Man müsse der derzeit größten humanitären Katastrophe wirksam begegnen. Sonst würden viele Menschen, die schon heute akut hungern, ein viertes Kriegsjahr nicht überleben.

Auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hält die zur Verfügung stehenden Mittel bei weitem nicht für ausreichend. Landeskoordinatorin Bazerolle sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, der Krieg im Sudan gerate aufgrund anderer Kriege zusehends in den Hintergrund. In dem nordostafrikanischen Land kämpfen die sudanesische Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces seit April 2023 um die Vormachtstellung. Anlässlich des dritten Jahrestags des Kriegsbeginns im Sudan ist am 15. April in Berlin eine internationale Geberkonferenz geplant.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.