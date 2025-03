Vorstoß der Union

Das Entwicklungsministerium in Berlin - die Union will einem Bericht zufolge seine Aufgaben künftig dem Auswärtigen Amt unterordnen. (picture alliance /dpa /Ole Spata)

In einer gemeinsamen Erklärung von Caritas International und Misereor hieß es, die Pläne kämen zur Unzeit und seien ein völlig falsches Signal angesichts der politischen Herausforderungen. "Brot für die Welt" sprach von einem fatalen Fehler und einer Hiobsbotschaft für Not leidende Menschen im Globalen Süden. Die Organisation One warnte davor, einen Fehler, den Großbritannien vor fünf Jahren gemacht habe, zu wiederholen.

Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, CDU und CSU wollten im Rahmen der aktuellen Koalitionsverhandlungen das Entwicklungsministerium in das Auswärtige Amt integrieren. Die SPD plädiere hingegen dafür, die Zusammenarbeit der beiden Ministerien und des Verteidigungsressorts zu stärken.

