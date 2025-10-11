Waffenruhe im Gazastreifen

Mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern an einem Grenzposten (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)



Organisation Caritas International pochte auf die Öffnung der Grenzübergänge, sichere Korridore und den Schutz für die Helfer. Die UNO drängt auf die rasche Einfuhr. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" forderte schnelle Hilfen. Die Menschen in Gaza seien mit enormen medizinischen, psychologischen und materiellen Herausforderungen konfrontiert. Auch dieOrganisation Caritas International pochte auf die Öffnung der Grenzübergänge, sichere Korridore und den Schutz für die Helfer. Caritas-Vorstand Müller sagte im Deutschlandfunk , zudem müsse die Militarisierung der Hilfe durch Israel beendet werden.

Müller rief zu Spenden für Gaza auf. Die von der Bundesregierung zugesagten 30 Millionen Euro seien wichtig, aber nur ein kleiner Anfang. Die Organisation bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen der größten Hilfseinsätze der jüngeren Geschichte vor. Es fehle in der Region an allem, betonte Müller.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.