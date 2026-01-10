Zweitägige Reise

Diese litten seit Jahren unter Diskriminierung und Gewalt durch Hindunationalisten, erklärte das Hilfswerk in Aachen. Religionsfreiheit sei ein unveräußerliches Menschenrecht, so Missio-Präsident Bingener.
Indiens Premierminister Modi und seine hindunationalistische Partei BJP haben Indien seit 2014 immer mehr zu einem hinduistisch geprägten Staat umgeformt. Dabei werden religiöse Minderheiten staatlich benachteiligt.
Bundeskanzler Merz bricht am Sonntag nach Indien auf, wo er am Montag in der Stadt Ahmedabad von Premierminister Modi empfangen werden soll. Begleitet wird der Kanzler von einer Wirtschaftsdelegation aus rund 25 Unternehmen.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.