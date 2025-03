9. Brüsseler Syrien-Konferenz (Virginia Mayo/AP/dpa)

Von den 5,8 Milliarden Euro seien 4,2 Milliarden als Zuschüsse und 1,6 Milliarden Euro als Kredite vorgesehen, teilte EU-Kommissarin Suica in Brüssel mit. Von der Europäischen Union kommen laut Kommissionspräsidentin von der Leyen fast 2,5 Milliarden Euro. Deutschland sagte 300 Millionen Euro zusätzliche Hilfen zu. Die US-Regierung machte bei dem Treffen in Brüssel keine konkreten Zusagen. Die Geberkonferenz war die erste nach dem Sturz des syrischen Langzeitherrschers Assad im vergangenen Dezember. Erstmals waren bei der jährlichen Konferenz auch Behördenvertreter der syrischen Übergangsregierung anwesend. Der kommissarische Außenminister Schibani bedankte sich für die Aufhebung von Sanktionen. Bundesaußenministerin Baerbock verurteilte erneut die jüngsten Gewaltausbrüche in Syrien und forderte die Übergangsregierung zu einer umfassenden Aufklärung auf.

