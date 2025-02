Das schwer beschädigte Tatfahrzeug nach dem Attentat. (imago / epd / Maximilian Eberl)

Die algerischstämmige Frau und ihre zweijährige Tochter waren gestern drei Tage nach dem Attentat ihren schweren Verletzungen erlegen. Insgesamt hatte es bei dem Anschlag am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt fast 40 Verletzte gegeben. Ein 24-jähriger Afghane war mit seinem Auto gezielt in eine Menschengruppe gerast.

Söder fordert Verhandlungen mit Taliban über Abschiebungen

Bayerns Ministerpräsident Söder forderte Verhandlungen mit der terroristischen Taliban-Bewegung über Abschiebeflüge nach Afghanistan. Die Bundesregierung stoppte die Einreise hunderter afghanischer Staatsbürger nach Deutschland. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, wurden zwei Charterflüge storniert. Der Innenausschuss des Bundestags will sich voraussichtlich am Mittwoch in einer Sondersitzung mit dem Attentat befassen.

