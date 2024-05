Kinderkrankheit

Obwohl Infektionen mit dem Parvovirus B19 normalerweise erst im Frühjahr und Frühsommer gehäuft aufträten, habe es hierzulande bereits zwischen Januar und März einen deutlichen Anstieg der Inzidenz gegeben, sagte Martin Enders vom Konsiliarlabor für Parvoviren in Stuttgart. In seinem Labor wurden allein im März über 240 Fälle registriert . Im Vorjahresmonat waren es weniger als 10. Auch die Universtitäts-Frauenklinik Tübingen spricht von derzeit vielen Schwangeren, die sich mit den Parvovirus B19 ansteckten und zu Behandlung oder Kontrolle in die Klinik kommen. Repräsentative Zahlen gibt es aber nicht.