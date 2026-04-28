Iran-Krieg

Das Netzwerk mit dem Namen HAYI hat sich zu mehreren Angriffen auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen bekannt, darunter auch in Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor größeren Anschlägen von HAYI, wie das "Handelsblatt" berichtet. Neu sei, dass es offene Drohungen gebe. Die Gruppierung war erstmals nach Beginn des Iran-Kriegs im März in Erscheinung getreten. Der Verfassungsschutz vermutet dahinter ein irakisch-schiitisches Netzwerk.
Der Sicherheitsexperte des Londoner King's College, Neumann, hält eine Beteiligung der iranischen Revolutionsgarden für möglich. Das Vorgehen sei ähnlich wie in früheren Fällen. Neumann sagte dem Schweizer Sender SRF, es gebe Hinweise darauf, dass die Gruppierung HAYI in Sozialen Netzwerken gezielt mögliche Täter in Europa anspreche und zu Angriffen motiviere.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.