In einem Zwischenbericht der für Eisenbahnunfälle zuständigen Behörde hieß es, an mehreren Waggons des entgleisten Zugs seien Einkerbungen entdeckt worden. Dies deute auf einen Schaden an den Schienen hin. Die Einkerbungen seien auch an Zügen nachgewiesen worden, die Stunden vor dem Unglück auf demselben Gleis gefahren seien. Die Ermittlungen werden nun fortgesetzt.
Am vergangenen Sonntag war ein Schnellzug auf gerade Strecke entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug kollidiert. Probleme an den Bahnen oder Fehler der Lokführer wurden ausgeschlossen.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.