Trümmer der verunglückten Maschine. (YONHAP / dpa)

Wie das Transportministerium in der Hauptstadt Seoul mitteilte, hatte der Pilot der Passagiermaschine vor dem Unglück per Funk von einem Kontakt mit einem oder mehreren Vögeln berichtet. Der geschäftsführende Präsident Choi ordnete eine umfassende Sicherheitsüberprüfung des gesamten nationalen Luftverkehrs an. Ziel sei, solche Katastrophen künftig möglichst zu verhindern, sagte er bei einer Krisensitzung seines Kabinetts. Choi hatte zuvor bereits eine siebentägige Staatstrauer ausgerufen.

Die Boeing 737-800 der Fluggesellschaft "Jeju Air" war gestern bei der Landung auf einem Flughafen in der südlichen Region Muan verunglückt. Da das Fahrwerk nicht ausfuhr, rutschte die Maschine mit hoher Geschwindigkeit in eine Mauer und ging in Flammen auf. Lediglich zwei Besatzungsmitglieder konnten verletzt geborgen werden.

