Allein auf den Facebook-Seiten der Moschee-Gemeinde seien mehr als 10.000 Kommentare veröffentlicht worden, darunter viele Hassbeiträge, teilte Imam Benjamin Idriz mit. Zudem berichtete er der dpa von Drohungen. Das Schild selbst wurde am Wochenende mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt. Landesinnenminister Herrmann, CSU, nannte den Vorfall inakzeptabel. Religiöse Vielfalt gehöre zum Freistaat. Auch in Kommentarspalten von Medien, die über die Schilder berichteten, sammelten sich ausgrenzende und beleidigende Äußerungen.
Penzberg weist seit vergangener Woche neben katholischen und evangelischen Gottesdiensten auch das Freitagsgebet aus. Laut Idriz handelt es sich bundesweit um die nach seinen Kenntnissen ersten offiziellen Schilder dieser Art. Seine Moschee-Gemeinde zählt zu den bekanntesten in Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.