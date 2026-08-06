Bei der Zeremonie im Friedenspark der Stadt forderte Bürgermeister Matsui die Großmächte auf, den Besitz solcher Waffen nicht länger als Abschreckung zu rechtfertigen. Zudem verurteilte er die aktuellen Kriege. Gewaltanwendung zur Sicherung des eigenen Wohlstands zu akzeptieren, berge die Gefahr gewaltsamer Vergeltung.
Um 8 Uhr 15, dem Zeitpunkt, als eine US-Militärmaschine im Zweiten Weltkrieg die Bombe über der Stadt abwarf, wurde eine Schweigeminute abgehalten. Zudem läutete eine Glocke. Bei der Detonation des Sprengsatzes am 6. August 1945 wurden zehntausende Einwohner getötet.
Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.