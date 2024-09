Der getötete Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah auf einem Fernsehbildschirm in Beirut (AFP / JOSEPH EID)

Das israelische Militär hatte zuvor mitgeteilt, Nasrallah sei bei einem Angriff in Beirut getötet worden. Dort kam bei der Attacke nach Medienberichten aus Teheran auch ein iranischer Brigadegeneral ums Leben.

Die Schiiten-Organisation wiederum setzte nach eigener Darstellung ebenfalls den Beschuss auf den Norden Israels fort. Nach israelischen Angaben wurden rund 90 Raketen aus dem Libanon abgefeuert; die meisten konnten abgefangen werden. Die Hisbollah erklärte, sie habe zudem eine Gruppe israelischer Soldaten im Norden Israels mit Artilleriegranaten attackiert. Auch eine Ortschaft sei Ziel eines Angriffs gewesen.

Israel erwartet Vergeltung

Von israelischer Seite hieß es, man rechne mit einem Vergeltungsangriff der Hisbollah und sei in Alarmbereitschaft. So wurden große Versammlungen und Sportveranstaltungen in der Mitte des Landes verboten. Das Militär aktualisierte die Richtlinien für Bewohnerinnen und Bewohner. Der Schulunterricht für etwa 600.000 Schülerinnen und Schüler im Norden Israels ist weiter abgesagt.

Der israelische Militärsprecher Hagari teilte mit, Israel rechne mit "herausforderenden Tagen". Verteidigungsminister Galant sagte, der Luftangriff am Freitag in Beirut, bei dem Nasrallah getötet wurde, sei einer "der wichtigsten gezielten Angriffe seit der Gründung des Staates Israel".

Erdogan verurteilt Angriffe, Iran ruft zu Solidarität mit Hisbollah auf

Der türkische Präsident Erdogan verurteilt die jüngsten israelischen Angriffe im Libanon. Diese seien Teil einer Politik "des Völkermords, der Besatzung und der Invasion", heißt es in einer Erklärung. Der UNO-Sicherheitsrat und andere Gremien müssten Israel Einhalt gebieten. Die Türkei stehe an der Seite des libanesischen Volkes. In der Erklärung wird Nasrallah nicht beim Namen genannt.

Russland kritisierte die Tötung des Hisbollah-Chefs. Das Außenministerium in Moskau warnte vor "noch dramatischeren Folgen für den Libanon und den gesamten Nahen Osten" und rief Israel zur Einstellung seiner Angriffe auf Ziele im Libanon auf.

Im Iran forderte das geistliche Oberhaupt Chamenei die Muslime auf, der Hisbollah mit allen Mitteln zur Seite zu stehen. Die "zionistischen Verbrecher" seien "viel zu unbedeutend, um der starken Struktur der Hisbollah im Libanon schweren Schaden zufügen zu können". Medienberichten zufolge wurde Chamenei an einen sicheren Ort gebracht. Zudem seien erhöhte Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet worden. Der Iran stehe in ständigem Kontakt mit der Hisbollah und anderen Gruppen in der Region bezüglich des weiteren Vorgehens.

Deutschland hebt "Krisenstufe" an

Deutschland hebt nach einer Sitzung des Krisenstabes der Regierung im Auswärtigen Amt die Krisenstufe für die Auslandsvertretungen in Beirut, Ramallah und Tel Aviv weiter an. "Das bedeutet konkret, dass Familienangehörige der entsandten Beschäftigten den Dienstort verlassen und an einen sicheren Ort in der Region oder nach Deutschland reisen", erklärt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage. Zudem werde das Personal ausgedünnt.

