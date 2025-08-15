Geplante Entwaffnung der pro-iranischen Miliz

Hisbollah-Anführer Naim Kassim (Bilal Hussein / P/dpa)

Kassem warnte in einer Fernsehansprache vor einem Bürgerkrieg. Mit einer Entwaffnung der Hisbollah führe die Regierung in Beirut einen israelisch-amerikanischen Befehl aus. In der vergangenen Woche hatte die libanesische Regierung einen Plan der USA beschlossen, wonach die Armee die Hisbollah bis Ende des Jahres entwaffnen soll. Die militanten Islamisten gehören neben den Huthis im Jemen und der Hamas im Gazastreifen zu der vom Iran angeführten, sogenannten "Achse des Widerstands". Deren erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels.

Unmittelbar nach dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 hatte die Hisbollah mit verstärktem Raketenbeschuss auf Israel begonnen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Libanon und schließlich mit einer Bodenoffensive. Viele Kommandeure und Führungspersönlichkeiten der Hisbollah wurden dabei getötet.

