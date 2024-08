Nahost-Krieg

Ein israelisches Kampfflugzeug (Archivbild) (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Er fügte hinzu, daraufhin hätten Kampfflugzeuge der Luftwaffe Ziele der Miliz attackiert, die eine direkte Gefahr für die Bürger Israels darstellten. Man rufe Zivilisten in libanesischen Gebieten, in denen die Hisbollah operiere, dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen, fügte Hagari hinzu. Er warnte zugleich die israelische Bevölkerung: Die Hisbollah werde bald Raketen auf israelisches Gebiet abfeuern und möglicherweise auch Drohnen starten. Das israelische Verteidigungsministerium rief für die die kommenden 48 Stunden den landesweiten Ausnahmezustand aus. Regierungschef Netanjahu berief für den Morgen eine Sitzung des Sicherheitskabinetts ein. Soeben erklärte die Hisbollah, mit einem großangelegten Raketenangriff auf Israel begonnen zu haben. Dieser sei die Antwort auf die Tötung eines ihrer Anführer Ende Juli durch Israel in der libanesischen Haupstadt Beirut.

Nach der Tötung des Hamas-Auslandschefs Hanija Anfang August in Teheran mutmaßlich durch Israel hatte auch der Iran einen massiven Gegenschlag angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.