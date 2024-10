Auch die Stadt Haifa war Ziel von Angriffen der militant-islamistischen Hisbollah. (IMAGO / Design Pics / IMAGO)

Mehrere Geschosse konnten von den Verteidigungssystemen nicht abgefangen werden. Nach Angaben von Bürgermeister Jahaw war es das erste Mal, dass die Stadt direkt getroffen wurde. Laut Medienberichten schlugen zwei Raketen in der Hafenstadt ein, fünf weitere in Tiberias am Westufer des Sees Genezareth. Zehn Menschen seien verletzt worden, hieß es. Die israelische Armee reagierte mit Luftangriffen, nach eigenen Angaben unter anderem auf Einrichtungen des Hisbollah-Geheimdienstes sowie auf Kommandozentralen und Infrastruktur in Beirut.

Auch vom palästinensischen Gazastreifen aus wurde Israel wieder mit Raketen beschossen. Nach Armeeangaben konnten mehrere zerstört werden. Eine sei in offenem Gelände niedergegangen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.