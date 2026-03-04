Rauch über der Stadt Dibbin im Süden des Libanon nach israelischen Angriffen auf Hisbollah-Ziele (picture alliance /Anadolu / Ramiz Dallah)

Die israelische Armee teilte mit, es seien mehrere Geschosse identifiziert worden. Die Luftabwehr habe die meisten abgefangen. Israel hatte zuletzt die Schaffung einer Pufferzone im Süden des Nachbarlandes angekündigt. Dafür sollen die Bewohner von mehr als zwei Dutzend Ortschaften ihre Siedlungen verlassen. Nach UNO-Angaben sind in den vergangenen Tagen mindestens 30.000 Menschen im Libanon vertrieben worden.

Die libanesische Führung hat sich wegen des aktuellen Konflikts nach Medienberichten auf eine Verschiebung der diesjährigen Parlamentswahlen um zwei Jahre verständigt.

