Rakete des israelischen "Iron Dome"-Verteidigungsystems zur Abwehr einer feindlichen Rakete. (dpa / ZUMAPRESS.com / Saeed Qaq)

Ein Ziel war nach Angaben der militant-islamistischen Miliz der Marinestützpunkt in Haifa im Norden Israels. Auch Tel Aviv wurde wieder aus der Luft attackiert. Nach Angaben der Armee konnten die meisten Raketen in der Luft abgefangen werden. Ob es Schäden oder Opfer gab, wurde nicht mitgeteilt.

Die Hisbollah hatte in der Nacht auf Montag nach der Tötung des iranischen Ayatollahs Chamenei mit ihren Angriffen begonnen und den Krieg damit auf den Libanon ausgeweitet. Israels Armee attackiert seitdem ihrerseits Ziele im Nachbarland. Gestern hatte die israelische Regierung dann die Schaffung einer Pufferzone im südlichen Libanon angekündigt. Dafür sollen die Bewohner von mehr als zwei Dutzend Ortschaften ihre Siedlungen verlassen. Nach UNO-Angaben sind in den vergangenen Tagen mindestens 30.000 Menschen im Libanon vertrieben worden.

Die libanesische Regierung entschied wegen des Konflikts laut Medienberichten, die für dieses Jahr geplanten Parlamentswahlen um zwei Jahre zu verschieben.

