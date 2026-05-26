Krieg im Nahen Osten

Die vom Iran unterstützte Miliz gab an, drei Armee-Kasernen im Norden Israels attackiert zu haben. Sie begründete ihre Angriffe mit israelischen Verstößen gegen die vereinbarte Waffenruhe. Von israelischer Seite liegt bislang keine Bestätigung der Angriffe vor.
Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte am Abend die Armee aufgefordert, ihr Vorgehen gegen die Hisbollah zu verstärken. Ziel sei, die Miliz zu zerschlagen, erklärte Netanjahu.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.