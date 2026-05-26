Krieg im Nahen Osten
Hisbollah meldet neue Angriffe auf Israel: "Armee-Kasernen attackiert"

Die militant-islamistische Hisbollah hat nach eigenen Angaben erneut vom Libanon aus Ziele in Israel mit Raketen angegriffen.

    Ein Krater auf einem Kinderspielplatz. Daneben steht ein Soldat und betrachtet die Trümmer
    Ort eines Einschlags einer Rakete der Hisbollah in Israel (Archivfoto; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Tomer Appelbaum)
    Die vom Iran unterstützte Miliz gab an, drei Armee-Kasernen im Norden Israels attackiert zu haben. Sie begründete ihre Angriffe mit israelischen Verstößen gegen die vereinbarte Waffenruhe. Von israelischer Seite liegt bislang keine Bestätigung der Angriffe vor.
    Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte am Abend die Armee aufgefordert, ihr Vorgehen gegen die Hisbollah zu verstärken. Ziel sei, die Miliz zu zerschlagen, erklärte Netanjahu.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.