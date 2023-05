Südfrankreich

Das diesjährige Plakat zeigt die Filmikone Catherine Deneuve, hier am Palais des Festivals in Cannes (IMAGO / PanoramiC / IMAGO)

Eröffnet werden sie mit dem Film "Jeanne du Barry". Das Historiendrama der französischen Regisseurin Maïwenn erzählt von einer Mätresse des französischen Königs Ludwig XV., der von Johnny Depp verkörpert wird. Maïwenn selbst spielt die weibliche Hauptrolle.

Cannes gilt als eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Die 76. Ausgabe endet am 27. Mai. 21 Filme konkurrieren in diesem Jahr um den Hauptpreis, darunter "Perfect Days" von Wim Wenders und der Film "Club Zero" der österreichischen Filmemacherin Jessica Hausner.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.