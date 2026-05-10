Frankfurter Paulskirche

Der Autor und Historiker Christopher Clark (Archivbild) (IMAGO / Horst Galuschka )

Bundespräsident Steinmeier sagte bei der Verleihung in der Paulskirche, Clark sei nicht nur einer der besten Kenner preußischer, deutscher und europäischer Geschichte. Er habe zudem die große Begabung, darüber verständlich und unterhaltsam sowie pointiert und ernsthaft schreiben zu können.

Clark ist Professor für Neuere Europäische Geschichte an der Universität von Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Preußens und der Erste Weltkrieg. Der Ludwig-Börne-Preis wird für herausragende Essays, Kritik und Reportagen verliehen und ist mit 20.000 Euro dotiert.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.