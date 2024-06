Krzysztof Ruchniewicz ist der neue Beauftragte der polnischen Regierung für die Zusammenarbeit mit Deutschland. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Lukasz Wolak/Zentrum für Deutschschland- und Europastudien)

Außenminister Sikorski berief den Direktor des Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland- und Europastudien in Breslau, Ruchniewicz, auf den Posten. Der Historiker soll sich unter anderem um die Verbesserung der gesellschaftlichen und grenznahen Zusammenarbeit zwischen Warschau und Berlin kümmern. Aspekte sind beispielsweise der geplante Bau des Deutsch-Polnischen Hauses in Berlin und Polens Reparationsforderungen für Schäden in Zweiten Weltkrieg.

Die ehemalige Regierung unter der nationalkonservativen PiS-Partei hatte jahrelang keinen Beauftragten für die Zusammenarbeit mit Deutschland ernannt. Auf deutscher Seite gibt es seit 2004 einen entsprechenden Koordinator, derzeit ist dies der SPD-Bundestagsabgeordnete Nietan.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.