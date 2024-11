Auszeichnung

Der HIstoriker Michael Wolffsohn (Archivbild) (imago / Uwe Steinert )

In der Begründung der Jury heißt es, dies geschehe in Würdigung seines herausragenden Engagements in der Geschichtsvermittlung jüdisch-israelischer Themen. Wolffsohn mache Literatur auch für Kinder verfügbar und sorge so für den Dialog zwischen Kindern und Erwachsenen. Zudem engagiere er sich vor allem seit dem Angriff der Hamas auf Israel und den sich häufenden antisemitischen Vorfällen auch in Deutschland für konsequente Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Wolffsohn wurde 1947 in Tel Aviv im damaligen Britischen Mandatsgebiet Palästina geboren. Von 1981 bis 2012 lehrte er Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur wurde 1976 in Würzburg gegründet und hat ihren Sitz heute im bayerischen Volkach.

