200. Geburtstag

Ulrichs' Leben und Werk sollten Mahnung sein, das freiheitliche Zusammenleben als hart erkämpft zu schätzen und zu verteidigen, sagte Domeier dem Evangelischen Pressedienst. Ulrichs sei es nicht nur um Freiheitsrechte für sexuelle Minderheiten gegangen. Er habe sich auch für andere diskriminierte Gruppen eingesetzt.
Der Jurist Karl Heinrich Ulrichs hatte sich ab den 1860er Jahren öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. In Streitschriften forderte er Straffreiheit für gleichgeschlechtliche Liebe. Ulrichs' Geburtsag fiel auf den 28. August.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.