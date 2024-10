Der israelische Historiker Yehuda Bauer (Archivbild). (dpa / picture alliance / EPA / Bogdan Cristel)

Er starb gestern im Alter von 98 Jahren in Jerusalem, wie die International Holocaust Remembrance Alliance mitteilte. Der in Prag geborene Bauer konnte beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht mit seiner Familie emigrieren. Er studierte Geschichte, lehrte später unter anderem an der Yale University und leitete auch das internationale Zentrum für Holocaust-Studien an der Gedenkstätte Yad Vashem.

1998 sprach Bauer anlässlich der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus vor dem Deutschen Bundestag.

