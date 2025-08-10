Nach Flutkatastrophe 2021

Die Predigt beim ersten Gottesdienst nach der Flut hielt der Trierer Bischof Ackermann.
In der historischen Pfarrkirche im Stadtteil Ahrweiler hatte bei der Flut das Wasser einen Meter hoch gestanden. Die aufwendige Sanierung während der vergangenen Jahre kostete Millionen. Die 1269 geweihte Laurentius-Kirche ist die älteste gotische Hallenkirche im Rheinland.
Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, bis auf einen allesamt an der Ahr.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.