Frankreich, Italien, Schweiz und Österreich

Umweltschützer schlagen wegen der Dürre Alarm (im Bild: Predazzo in Italien). (Alessandro Trovati/AP/dpa)

Umweltminister Bechu forderte in einem Interview dazu auf, Maßnahmen zum Wassersparen zu planen. Er wies darauf hin, dass in vier Departements bereits Einschränkungen in Kraft seien. So dürften im Departement Pyrenees-Orientales bis Ende April weder Autos gewaschen noch Rasen gesprengt werden. Die Lage sei noch schlimmer als im Vorjahr, betonte Bechu. In Frankreich hat es seit Jahresbeginn an 32 Tagen in Folge nicht geregnet.

Auch in Italien, der Schweiz und Teilen Österreichs droht bald massive Trockenheit. So warnt die Umweltorganistaion Legambiente, dass in den Alpen in den vergangenen Montaten 53 Prozent weniger Schnee als im langjährigen Mittel gefallen sei. Zudem sei der ausbleibende Regen ein Problem.

