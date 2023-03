Hochsee-Abkommen

Bei der UNO-Konferenz wurde ein ein neues Abkommen zum Hochsee-Schutz verhandelt. (imago / Shotshop )

In einer Greenpeace-Mitteilung war von einem "historischen Tag" die Rede, der WWF sprach von einem "Tag zum Jubeln". Eine WWF-Sprecherin sagte, die Staatengemeinschaft habe erhebliche Meinungsverschiedenheiten zu Gunsten der Natur und der Zukunft der Menschen überwunden. Die Organisation OceanCare sprach dagegen nur von einem Minimalkonsens.

Die UNO-Staaten hatten sich nach 15 Jahren Verhandlungen auf ein Abkommen zum Schutz der Hohen See geeinigt. Der genaue Text wurde bisher nicht veröffentlicht. Der Vertrag soll die Einrichtung von Schutzgebieten in internationalen Gewässern ermöglichen. Außerdem sollen Staaten verpflichtet werden, ihre wirtschaftlichen Projekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Weltmeeren auf deren Umweltverträglichkeit zu prüfen.

