Dürre-Katastrophe

Niedriger Wasserstand am Stausee Canelon Grande, der die Stadt Montevideo in Uruguay mit Wasser versorgt. (Archivild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Santiago Mazzarovich)

Er kündigte Maßnahmen wie Steuerbefreiungen für Wasser in Flaschen an und den Bau eines weiteren Stausees. Dessen Errichtung werde noch heute beginnen und höchstens 30 Tage dauern. Die Wasserversorgung in Krankenhäusern, Wohnheimen, Kinder- und Familienbetreuungseinrichtungen sei gewährleistet, betonte Lacalle Pou. Bereits Mitte Mai hatte Bürgermeisterin Cosse die Ausrufung des Notstands gefordert und gewarnt, Montevideo habe nur noch für 30 Tage Trinkwasser.

Das südamerikanische Land leidet unter der schlimmsten Dürre seit mehr als 70 Jahren. Der Stausee Paso Severino mit einer Kapazität von 67 Millionen Kubikmetern war schon vor einem Monat nur noch zu knapp 10 Prozent gefüllt.

