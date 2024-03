Birmingham

Historisches Musiker-Pub "The Crown" vor Abriss gerettet

Die Kneipe "The Crown", in dem die Band Black Sabbath ihren ersten Auftritt hatten, ist vom britischen Ministerium für Kultur unter Denkmalschutz gestellt worden, nachdem mehr als 15.000 Menschen eine Petition unterschrieben hatten. Im Crown, das 1881 erbaut wurde und als die "Geburtsstätte des Heavy Metal" gilt, waren Bands wie The Who, Status Quo, UB40, Duran Duran und Supertramp aufgetreten.