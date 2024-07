Hitze in Teheran (Archivbild) (imago-images / UPI Photo)

Bei Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius in weiten Teilen des Landes sollten Medienberichten zufolge Behörden sowie Banken am Samstag nur halbtags arbeiten und am Sonntag dann ganztags geschlossen bleiben. Menschen wurden aufgefordert, sich tagsüber nicht im Freien aufzuhalten. Die Hitze stelle ein Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung dar, hieß es zur Begründung. Die höchste Temperatur sei zuletzt in der Stadt Dalgan im Süden des Iran mit fast 50 Grad Celsius gemessen worden. Für Montag werde mit einem Rückgang der Hitze gerechnet.

