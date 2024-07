Hohe Temperaturen

Waldbrand in Nordmazedonien (Archivbild). (NÖLFK / dpa )

In Kroatien konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich ein Feuer auf den Touristenort Trogir an der Adriaküste ausweitet. An einem anderen Ort am Meer verbrannten ein großes Waldgebiet und ein Campingplatz. Auch in Nordmazedonien, Albanien und Bulgarien haben Waldbrände in dieser Saison schon tausende Hektar Land zerstört.

In der gesamten Region gilt die Hitze-Warnstufe Rot, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. In Ungarn musste der zweitgrößte Flughafen in der Stadt Debrecen vorübergehend schließen, weil die Oberfläche der Landebahnen zu heiß wurde. Wegen des erhöhten Stromverbrauchs durch Klimaanlagen kommt es laut AFP in Rumänien immer wieder zu Stromausfällen, sogar in Krankenhäusern. In Griechenland liegen die Temperaturen in einigen Regionen schon seit mehr als zehn Tagen über 40 Grad Celsius.

