Hitze belastet den Körper stark, besonders in Innenräumen ohne Abkühlung. (picture alliance / Zoonar / Dmitrii Marchenko)

Laut Deutschem Wetterdienst sind am Mittwoch bis zu 39 Grad möglich. Bereits heute werden es im Süden bis 35 Grad, in der nördliche Mitte 30 Grad und im Norden 25 Grad, wie es in der Vorhersage heißt. Im Schwarzwald und am Alpenrand können Gewitter nachmittags lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen. Am Dienstag kommt die heiße Luft deutlich weiter nach Norden voran. Dann soll es nahezu bundesweit Temperaturen über 30 Grad geben - im Westen und Südwesten bis zu 37 Grad. Auch mit tropischen Nächten muss gerechnet werden, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.