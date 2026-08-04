Waldbrände und Niedrigpegel

Das Bündnis will am Donnerstag ebenfalls vor dem Kanzleramt eine gemeinsame Presseerklärung abgeben. Zuvor hieß es in einer Mitteilung vom Naturschutzbund NABU, es müsse zeitnah einen Gipfel mit allen relevanten Akteuren einberufen werden. Die aktuellen Entwicklungen setzten Menschen, Natur und biologischer Vielfalt massiv zu und bedrohten zugleich Wirtschaft und Infrastruktur.
Auf Antrag der Grünen kommen kommende Woche im Bundestag die Obleute des Umweltausschusses zu einer Sondersitzung zusammen.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.