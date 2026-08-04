Waldbrände und Niedrigpegel
"Hitzegipfel" gefordert - Proteste vor Kanzleramt angekündigt

Angesichts der Hitzewelle mit Waldbränden in Südeuropa und niedrigen Pegelständen auch in Deutschland wird ein Sondertreffen der Politik gefordert. Ein Bündnis aus Naturschutz- und Sozialverbänden sowie Gewerkschaften ruft zu einem "Hitzegipfel" auf. "Fridays for Future" kündigte zudem eine Demonstration vor dem Kanzleramt an.

    Kaub: Ein Containerschiff mit reduzierter Ladung passiert die auf einer Felseninsel im Rhein errichtete Zollburg Pfalzgrafenstein.
    Niedrige Pegelstände sind eine Folge der anhaltenden Dürre. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)
    Das Bündnis will am Donnerstag ebenfalls vor dem Kanzleramt eine gemeinsame Presseerklärung abgeben. Zuvor hieß es in einer Mitteilung vom Naturschutzbund NABU, es müsse zeitnah einen Gipfel mit allen relevanten Akteuren einberufen werden. Die aktuellen Entwicklungen setzten Menschen, Natur und biologischer Vielfalt massiv zu und bedrohten zugleich Wirtschaft und Infrastruktur.
    Auf Antrag der Grünen kommen kommende Woche im Bundestag die Obleute des Umweltausschusses zu einer Sondersitzung zusammen.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.