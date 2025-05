Mehr als 40 Grad

Hitzewelle in China (IMAGO / VCG / IMAGO)

So sei es in der 13-Millionen-Einwohner-Metropole Zhengzhou im Zentrum des Landes am Montag 41 Grad heiß gewesen. Im nahe gelegenen Linzhou stiegen die Temperaturen sogar auf 43,2 Grad, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. Im weiter nördlich gelegenen Shahe wurden demnach Temperaturen von 42,9 Grad Celsius gemessen. Insgesamt wurden bis Montagnachmittag in 99 chinesischen Wetterstationen die in den Vorjahren im Monat Mai gemessenen Höchsttemperaturen erreicht oder überschritten.

Die Meteorologen rechnen damit, dass sich die Hitze bis Freitag abschwächt und die Temperaturen in einigen Gebieten um bis zu 15 Grad fallen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.