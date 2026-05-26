Wetter im Mai

In Frankreich und Großbritannien gibt es Hitzerekorde für Mai. (picture alliance/Hans Lucas/Eric Broncard)

Nach Angaben der britischen Wetterbehörde stieg der Wert in Heathrow bei London gestern auf 33,5 Grad. Der bisherige Höchststand lag bei 32,8 Grad.

Wie der Wetterdienst Météo France mitteilte, war der Montag landesweit der heißeste Tag in einem Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Heute soll es mit 33 bis 36 Grad noch wärmer werden.

In Spanien sagt der Wetterdienst für den Rest der Woche Temperaturen von 36 bis 38 Grad voraus.

Im nordrhein-westfälischen Jülich warnen die Stadtwerke vor einer Kanppheit beim Trinkwasser. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, damit sehr sparsam umzugehen und auf das Bewässern von Rasenflächen sowie auf das Befüllen von Pools zu verzichten.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.