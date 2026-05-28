Hitzewelle

Hitzewarnungen in Frankreich und anderen europäischen Ländern. (picture alliance/Hans Lucas/Gauthier Bedrignans)

So wurde in Frankreich die zweithöchste Hitzewarnstufe auf den Großraum Paris ausgeweitet. Dort werden heute Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet, wie der Wetterdienst mitteilte. Im Süden des Landes könnte das Thermometer auf 39 Grad steigen. Insgesamt gilt die Warnstufe für 17 Départements vor allem im Westen Frankreichs. Die Regierung hat für den Nachmittag eine Krisensitzung einberufen.

In Italien rief das Gesundheitsministerium die höchste Hitze-Warnstufe für Rom, Florenz, Bologna und Turin aus. Selbst in Großbritannien waren in den vergangenen Tagen mit Werten um die 35 Grad Temperaturrekorde gebrochen worden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes liegt West- und Mitteleuropa derzeit unter einer Art Hitzeglocke, bei der die Sonne die Luft durch einen weitgehend wolkenfreien Himmel immer weiter aufheizt. Zudem sei heiße und trockene Luft unterwegs, die mit Saharastaub aus Nordafrika angereichert sei.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.