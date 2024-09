USA

Hitzewelle in Phoenix - 100 Tage lang mehr als 100 Grad Fahrenheit

Die Hitzewelle im Südwesten der USA dauert weiter an. In der Metropole Phoenix im Bundesstaat Arizona wurden am Dienstag den 100. Tag in Folge mehr als 100 Grad Fahrenheit (39,4 Grad Celsius) gemessen, wie der nationale Wetterdienst mitteilte.