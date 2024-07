Hohe Temperaturen und Trockenheit

Die Hitze in Griechenland und in osteuropäischen Ländern hat auch Auswirkungen auf den Tourismus. (Petros Giannakouris/AP/dpa)

So wurde in Griechenland die meistbesuchte Touristenattraktion, die Akropolis, erneut wegen hoher Temperaturen während der heißesten Stunden des Tages geschlossen. In Serbien verzeichneten laut Meteorologen mindestens zehn Städte mehr als 39 Grad Celsius. In Bosnien-Herzegowina riefen die Behörden die Menschen dazu auf, Aktivitäten im Freien einzustellen. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb kündigte der Bürgermeister freien Eintritt in Schwimmbäder und klimatisierte Museen an.

In einigen Ländern kämpfen Einsatzkräfte zudem gegen Wald- und Buschbrände. So versucht die Feuerwehr in Nordmazedonien seit Tagen, Feuer im Bergland zu löschen. Mehrere Länder beteiligen sich mit Hubschraubern und Löschflugzeugen an dem Einsatz.

