Die drei Hochhauser des Komplexes brennen lichterloh. (Vernon Yuen / Nexpher via ZUMA Pre / dpa)

In Medienberichten hieß es, zahlreiche Bewohner seien durch die Flammen in ihren Wohnungen eingeschlossen worden. Hunderte Menschen seien in Notunterkünfte gebracht worden. Die Polizei erklärte später am Abend, es habe in Zusammenhang mit dem Feuer drei Festnahmen gegeben. Details sollen später bekanntgegeben werden.

Tausende Menschen wohnen in dem Komplex

Die Behörden erklärten, der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle. Das Feuer hatte sich über Baugerüste aus Bambus rasch ausgebreitet und auf mehrere Hochhäuser der Anlage übergegriffen. Betroffen sind mindestens fünf von acht Gebäuden des Wohnkomplexes Wang Fuk Court im nördlichen Stadtteil Tai Po. In dem gesamten Komplex gibt es etwa 2.000 Wohnungen, in denen laut Aufzeichungen rund 4.800 Menschen leben.

In Hongkong stehen einige der bewohnerreichsten und höchsten Wohnblöcke der Welt. In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, sodass Brände viel seltener als früher vorkommen.

