In der russischen Stadt Belgorod ist ein mehrstöckiges Wohnhaus eingestürzt. Über die Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Yelizaveta Demidova)

Örtliche Behörden machen die Ukraine für den Angriff verantwortlich. Mindestens ein Mensch sei getötet worden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von sieben Todesopfern und mindestens 15 Verletzten. Rettungskräfte suchen den Angaben zufolge unter den Trümmern nach weiteren Verschütteten. Derweil eroberte die russische Armee nach eigenen Angaben in der ostukrainischen Region Charkiw vier weitere Dörfer. Bereits gestern hatte sie die Einnahme von fünf Dörfern vermeldet. Russische Truppen hatten in der Nacht auf Freitag eine Großoffensive in der Region gestartet.

Der ukrainische Gouverneur von Charkiw, Synegubow, teilte mit, man habe inzwischen mehr als 4.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.