Nordrhein-Westfalen

Sprengung des "Weißen Riesen" im Hochhaus-Viertel Hochheide in Duisburg. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Der Wohnblock im Stadtteil Hochheide war eines von ursprünglich sechs Hochhäusern, die auch als sogenannte Weiße Riesen bekannt sind. In den vergangenen Jahren waren zwei von ihnen abgerissen worden. In direkter Nachbarschaft steht ein weiteres Gebäude, das als sogenanntes "Problemhochhaus" für Schlagzeilen sorgte. Medien berichteten über Vermüllung, Verwahrlosung und Gewaltkriminalität. Für Aufsehen sorgten Berichte, nach denen die Paketzustellung in das Haus zeitweise eingestellt worden war - infolge von Angriffen auf Paketboten. Der Wohnpark mit den sechs Hochhäusern wurde von 1969 bis 1974 gebaut.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.