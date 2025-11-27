Das berichtet die Zeitung "South China Morning Post". Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und breitete sich über Baugerüste aus Bambus rasch aus. Es griff auf mehrere Hochhäuser der Anlage über. Mittlerweile brachten die Einsatzkräfte die Feuer weiter unter Kontrolle. Sie meldeten aber noch Flammen in mehreren Wohnblöcken. Offiziellen Angaben zufolge kamen mindestens 55 Menschen ums Leben, rund 280 gelten noch als vermisst. Die Polizei nahm drei Mitarbeiter einer Baufirma wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung fest.
Berichten zufolge haben bereits mehrere chinesische Unternehmen und Stiftungen Millionenbeträge zur Unterstützung der vom Brand betroffenen Familien sowie der Rettungskräfte angekündigt. Auch die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei groß.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.