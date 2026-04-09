UNO
Hochkommissar für Menschenrechte verurteilt Israels Angriffe im Libanon

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, hat die heftigen israelischen Luftangriffe im Libanon verurteilt.

    Das Foto zeigt Volker Türk, UNO-Hochkommissar für Menschenrechte. Er spricht in ein Mikrofon.
    Der UNO-Menschenrechtskommissar Türk verurteilt Israel Angriffe auf den Libanon. (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)
    Das Ausmaß der Tötungen und Zerstörungen im Libanon sei schlichtweg entsetzlich, sagte Türk. Ein solches Blutbad wenige Stunden nach der Vereinbarung eines Waffenstillstands mit dem Iran sei kaum zu fassen. Es setze den fragilen Frieden, den die Zivilbevölkerung so dringend benötige, enorm unter Druck.
    Ungeachtet der Waffenruhe im Iran-Krieg hatte Israels Luftwaffe überraschend einen Großangriff auf Ziele im Libanon geflogen, darunter auch die Hauptstadt Beirut. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 180 Menschen getötet und Hunderte verletzt.
    Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz. In einer Mitteilung der Hisbollah hieß es dagegen, die Angriffe hätten Zivilisten im gesamten Libanon gegolten.
    Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.