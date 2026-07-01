Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Bei einem Besuch des Zwischenlagers Lubmin sagte der SPD-Politiker, spätestens im Jahr 2050 solle der Prozess beendet sein. Das wäre später als die bisherige gesetzliche Frist bis 2031. Es wäre aber auch früher als Expertenschätzungen, die von einer Suche bis 2074 ausgingen. Sein Ministerium habe den entsprechenden Gesetzentwurf bereits fertig gestellt und dem Kanzleramt übermittelt. Nach Ansicht Schneiders kann die Endlagersuche schneller beendet werden, wenn bei der Erkundung auf den Bau von Bergwerken verzichtet wird. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse machten auch weniger aufwändige Probebohrungen möglich, betonte der Bundesumweltminister.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.