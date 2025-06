Wegen der Ermordung von vier Journalisten in El Salvador sind nun drei Militärs verurteilt worden. Das Foto stammt aus dem Jahr 1982. (AP)

Die früheren Armeeangehörigen müssen Berichten zufolge jeweils 15 Jahre in Haft. Sie sind mittlerweile 85, 91 und 93 Jahre alt. Die Journalisten drehten damals einen Dokumentarfilm über den bewaffneten Konflikt in dem zentralamerikanischen Land, als sie im März 1982 in einen Hinterhalt der salvadorianischen Armee gerieten.

Der Bürgerkrieg in El Salvador wurde 1992 mit einem Friedensabkommen beigelegt. Kurz darauf erließ das Parlament eine Generalamnestie für Kriegsverbrechen. Der Oberste Gerichtshof erklärte die Amnestie 2016 für verfassungswidrig. Es eröffnete so die Möglichkeit einer juristischen Aufarbeitung des Bürgerkriegs.

